Στο πλευρό των τραυματιών από το δυστύχημα με το mini bus όπου στέρησε τη ζωή σε 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, στέκονται οι φίλαθλοι της Τιμισοάρα.

Όλη η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη είναι σοκαρισμένη από τον άδικο χαμό επτά οπαδών του ΠΑΟΚ έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που έγινε στον δρόμο Καρανσέμπες– Τιμισοάρα στη Ρουμανία, στη διαδρομή από Ελλάδα για Γαλλία ενόψει του αγώνα με τη Λυών.

Οι οπαδοί της Τιμισοάρα προχώρησαν σε μία απίστευτη κίνηση καθώς από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό των τριών τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο.

Ωστόσο οι φίλαθλοι του ρουμανικού συλλόγου δεν έμειναν μόνο στην προσφορά αλλά βρέθηκαν οι ίδιοι στο νοσοκομείο όπου μίλησαν με τους γιατρούς, προσφέρθηκαν να δώσουν αίμα, αλλά ενημερώθηκαν από τους γιατρούς ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη, στάθηκαν στο πλευρό των Ελλήνων μέχρι να ταξιδέψουν άνθρωποι του ΠΑΟΚ, έδωσαν ρούχα και παρέμειναν έξω από το νοσοκομείο για όλο το βράδυ για συμπαράσταση προς τους τρεις διασωθέντες.

Τέλος, συγκίνησαν όταν προσφέρθηκαν να βοηθήσουν με επαφές με τις τοπικές αρχές, όταν θελήσει ο ΠΑΟΚ να φτιάξει κάποιο μνημείο στη μνήμη των επτά οπαδών του που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή ενώ προσφέρθηκαν να φιλοξενήσουν όσους παρέμειναν στο νοσοκομείο για να συνοδεύσουν τους επιζώντες.