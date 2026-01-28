Οι οπαδοί της Νάπολι για τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στην Ρουμανία.

Η είδηση της τραγωδίας στην Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ, όπως εύκολα καταλαβαίνεί κανείς, έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και ειδικά όσους ασχολούνται με αυτό που λέμε «τα οπαδικά».

Οπαδοί από όλοι από την Ευρώπη έχουν στείλει μηνύματα συμπαράστασης σε αυτούς του «δικεφάλου», όμως υπάρχουν κάποια που ξεχωρίζουν. Όπως για παράδειγμα αυτό των φίλων της Νάπολι, με τους οποίους οι Θεσσαλονικείς έχουν δεσμούς φιλίας λόγω του κοινού έτους ίδρυσης.

Η Curva A των οπαδών της Νάπολι έφτιαξαν ένα πανό που έλεγε «RIP Ultras PAOK», όπως μπορείτε να δείτε στην φωτογραφία...