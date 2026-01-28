Ο Άγγελος Αναστασιάδης μίλησε σε πρωινή εκπομπή για την τραγωδία στη Ρουμανία, δηλώνοντας συγκλονισμένος με τα όσα είδε και έμαθε.

Συγκλονισμένη είναι η παγκόσμια ποδοσφαιρική και όχι μόνο κοινωνία, μετά την τραγική είδηση του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στέρησε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που έκαναν το ταξίδι για τη Γαλλία και το ματς με τη Λιόν (29/1), ενώ τρείς ακόμη άνθρωποι είναι τραυματίες, με τα νέα ωστόσο για την υγεία τους να είναι αισιόδοξα.

Στο πλαίσιο αυτό, μια σπουδαία μορφή του «Δικέφαλου του Βορρά», ο Άγγελος Αναστασιάδης, μίλησε σε εκπομπή του OPEN, δηλώνοντας συγκλονισμένος από την τραγωδία και λέγοντας πως δεν έχει βγει από το σπίτι του, με τα πόδια του να τρέμουν

«Είμαι συγκλονισμένος. Το έμαθα εχθές το μεσημέρι, μιάμιση η ώρα. Από εκείνη την ώρα δεν βγήκα από το σπίτι. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν. Από τη στιγμή που είδα τις εικόνες στην τηλεόραση, έκλεισα και την τηλεόραση. Δεν πήγα στην Τούμπα. Ξέρετε εμείς στον ΠΑΟΚ, δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε ένα γεγονός άσχημο. Δεν ξεπερνιέται. Απλά, απαλύνεται λίγο ο πόνος με το χρόνο και επανερχόμαστε πάλι

Να θυμηθώ τα Τέμπη; Να θυμηθώ το πρόσφατο με την Εθνική ομάδα; Αυτά δεν είναι... είναι Εθνικά πράγματα. Το κάθε παιδί και με τον τρόπο που χάνεται... Για τις γυναίκες εκεί στα Τρίκαλα, τι να πεις... Δεν μπορείς να πεις κάτι θετικό, είναι όλα τόσο αρνητικά με τον τρόπο που συμβαίνουν. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου εξαφανίζονται πρόσωπα. Θα φύγω τώρα να πάω στην Τούμπα. Δεν είχα κουράγιο να οδηγήσω. Κάνω προσευχή για όλους», είπε μεταξύ άλλων.