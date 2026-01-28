Η Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκη, επισκέφθηκε και ενημερώθηκε για την κατάσταση των τραυματιών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που έρχονται από τη Ρουμανία, αναφορικά με τους 3 τραυματίες που βρίσκονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, μετά το συγκλονιστικό τροχαίο δυστύχημα, που στέρησε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έκαναν το ταξίδι για τη Γαλλία και το παιχνίδι με τη Λιόν (29/1).

Το βράδυ της Τρίτης (27/1), η Πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα, Λιλή Γραμματίκη, βρέθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου επισκέφθηκε τους τραυματίες και ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας τους.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ' αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα», είπε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μάλιστα, ανέφερε πως ένας εκ των τραυματιών που βρίσκεται στην εντατική, δεν είναι διασωληνωμένος, αλλά βρίσκεται σε τεχνητό κώμα. Επίσης, πρόσθεσε πως σήμερα (28/1) θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.

Τέλος, η κ. Γραμματτίκη έπρεπε να αναφερθεί και στα θύματα αυτής της τραγωδίας, λέγοντας πως «Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα». Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.