Όπως αναμένονταν σε ένδειξη πένθους για την τραγωδία της Ρουμανίας, οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ακύρωσαν όλες τις εκδρομές για τη Λιόν και καλούν τον κόσμο της ομάδας, την Τετάρτη, στη Θύρα 4 της Τούμπας!

Συγκεκριμένα το βράδυ της Τρίτης και μετά την ανείπωτη τραγωδία με το πολυνεκρό τροχαίο της Ρουμανίας οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ αποφασίσαν την ματαίωση κάθε εκδρομής.

Πιο αναλυτικά, με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ γίνεται γνωστό στον κόσμο της ομάδας πως «όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λιόν ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».