Τραγωδία δίχως τέλος. Πέθανε οπαδός του ΠΑΟΚ στη Λάρισα όταν έμαθε για τον θάνατο του φίλου του στη Ρουμανία.

Αδιανόητη τραγωδία. Το πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ βαθαίνει με τον πιο σκληρό τρόπο. Ένας 54χρονος οπαδός του Δικεφάλου από τη Λάρισα, που αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, έχασε τη ζωή του όταν πληροφορήθηκε πως ανάμεσα στα θύματα του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία βρισκόταν στενός του φίλος.

Ο άτυχος άνδρας, γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στον οπαδικό κόσμο του ΠΑΟΚ, παρακολουθούσε με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από το δυστύχημα στο Λουγκόζ. Όταν επιβεβαιώθηκε το μοιραίο όνομα, κατέρρευσε. Παρά τις άμεσες προσπάθειες για παροχή πρώτων βοηθειών, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Είχε προγραμματισμένο χειρουργείο καρδιάς τις επόμενες ημέρες, ωστόσο η συναισθηματική φόρτιση αποδείχθηκε μοιραία. Η τραγωδία αυτή προσθέτει ακόμη ένα βαρύ κεφάλαιο στην αλυσίδα πόνου που ξεκίνησε στην άσφαλτο της Ρουμανίας και μάτωσε τη χώρα μας.