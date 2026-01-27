Συγκλονιστικό βίντεο από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ μεταφέρεται έχοντας τις αισθήσεις του.

Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, από το οποίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που κατευθύνονταν για τη Γαλλία για το παιχνίδι με τη Λιόν έχασαν τη ζωή τους μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

Τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που βγήκαν ζωντανοί από το βαν μεταφέρθηκαν τραυματίες στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Από εκεί το STAR εξασφάλισε ένα συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο δείχνει έναν από τους τραυματίες που έχει τις αισθήσεις του να μεταφέρεται πάνω στο φορείο.

«Τι κάνετε παιδιά; Δώσε κουράγιο, εντάξει λεβέντη μου», αναφέρει ένας Έλληνας που βρέθηκε εκεί. «Το όνομά σου σε παρακαλώ;», τον ρωτάει.

«Μάριος», του απαντάει εκείνος.

Στη συνέχεια του λέει: «Μάριος; Εσύ είσαι από την Αλεξάνδρεια ε; Εντάξει, δώσε δύναμη αγόρι μου, εντάξει;».