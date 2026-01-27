Συντετριμμένος περιγράφει ο Έλληνας οδηγός νταλίκας την εικόνα του δυστυχήματος και τις συνθήκες στο σημείο του τροχαίου στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ.

Γροθιά στο στομάχι είναι τα λόγια ενός Έλληνα οδηγού νταλίκας που πέρασε από το σημείο όπου σημειώθηκε το φριχτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ που επέβαιναν σε βαν. Ο Τάσος Αχλαζίδης, ο οδηγός νταλίκας, περιγράφει συντετριμμένος ότι αυτά που βλέπει στο σημείο φέρεται να είναι συντρίμμια από το τραγικό δυστύχημα. Περνώντας από τον τόπο της τραγωδίας, ο κ. Αχλαζίδης αναφέρει αρχικά: «Δυστυχώς αυτά τα συντρίμμια από το βανάκι πρέπει να 'ταν. Δυστυχώς».

Με αναστεναγμούς περιγράφει ότι ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για περίπου τέσσερις ώρες και ότι στο σημείο υπήρχε ακόμη παρουσία της αστυνομίας. «Χάθηκαν αθώες ψυχές, χωρίς καμία αφορμή», λέει στη συνέχεια του βίντεο. «Θλιβερός απολογισμός. Ακόμα ένα μνημείο φιλάθλων, το οποίο δυστυχώς είναι μακριά από την πατρίδα. Δεν χωράνε λόγια».

Ο οδηγός επισημαίνει επίσης ότι πρόκειται για τον κεντρικό δρόμο που συνδέει την Ουγγαρία με τη Βουλγαρία, έναν δρόμο με αρκετή κίνηση, που απαιτεί προσοχή. Όπως αναφέρει, οι συνθήκες εκείνη τη στιγμή ήταν καλές: «Παρότι είχε μουντάδα, ο δρόμος ήταν καθαρός, δεν είχε βρέξει, ούτε είχε χιόνια, ενώ η θερμοκρασία ήταν γύρω στους 4 βαθμούς Κελσίου. Ο δρόμος είναι στεγνός, ορατότητα υπάρχει».

Σχολιάζοντας τις κινήσεις άλλων οδηγών στο σημείο, σημειώνει: «Αν προσέξετε το βίντεο, ο συνάδελφος που ανέβαινε προς Ουγγαρία τραβήχτηκε στα δεξιά, έκανε προσπάθεια να τον γλιτώσει» και καταλήγει συγκλονισμένος: «Είναι συντοπίτες μου, έμαθα, από Κατερίνη και Αλεξάνδρεια. Παρηγοριά και κουράγιο εύχομαι σε όλους τους οικείους τους».