Η ανακοίνωση των παλαίμαχων του ΠΑΟΚ για τα επτά αετόπουλα.

Οι παλαίμαχοι του ΠΑΟΚ εξέφρασαν με τη σειρά τους τη θλίψη τους για τα επτά αετόπουλα που έφυγαν από τη ζωή.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρεται: «Με ανείπωτη θλίψη στεκόμαστε μπροστά στο τραγικό γεγονός που βύθισε στο πένθος όλους μας.

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εκφράζουμε από καρδιάς τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι οικογένεια, μνήμες και άνθρωποι.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όσους δοκιμάζονται από αυτή τη βαριά απώλεια.

Με σεβασμό,

Οι Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ».