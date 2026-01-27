ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Οι παίκτες του Δικεφάλου πενθούν

Γιώργος Σακελλαρίου
ΠΑΟΚ οπαδοί
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είπαν το δικό τους αντίο στα επτά αετόπουλα.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην τραγική θέση ν' αποχαιρετούν παιδιά που φώναζαν το όνομα της ομάδας, τα δικά τους ονόματα στα γήπεδα εντός κι εκτός συνόρων.

Παιδιά για τα οποία έπαιζαν. Για να τιμήσουν την αγάπη τους για τον σύλλογο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πολλές φορές έγιναν ένα με τον κόσμο. Κι από σήμερα επτά παιδιά που πανηγύρισαν τα γκολ τους, χάρηκαν στις νίκες, λυπήθηκαν στις ήττες, δεν θα είναι στις εξέδρες. Για να χειροκροτήσουν τους ποδοσφαιριστές και οι τελευταίοι ν' ανταποδώσουν.

Στα social media οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο καθένας με τον τρόπο του αποχαιρέτησε τα επτά αετόπουλα.

Ενδεικτικά τα ποσταρίσματα των Μιχαηλίδη, Πέλκα. Δύο παίκτες - οπαδοί του ΠΑΟΚ. «Αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε», έγραψε ο διεθνής στόπερ με αφορμή το σύνθημα για την τραγωδία στα Τέμπη, στις 4/10/99.

«Τους πήρε η αγάπη τους για σένα», συμπλήρωσε ο Πέλκας... Όλοι έκαναν αναρτήσεις, Έλληνες και ξένοι.

Δείτε ορισμένες απ' αυτές.

Μιχαηλίδης

Πέλκας

Ζίβκοβιτς

Ντεσπόντοφ

Κένι

Λόβρεν

Μεϊτέ

Βιεϊρίνια

Τσιφτσής

@Photo credits: eurokinissi
     

