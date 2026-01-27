Ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για την Ελλάδα που συγκλονισμένη παρακολουθεί ακόμη μια τραγωδία με νέα παιδιά που... έφυγαν σε μια παγωμένη άσφαλτο ακολουθώντας την ομάδα τους!

Το «χιλιόμετρα κάναμε πάλι...», είναι ένα από τα πιο «τραγουδισμένα» και λαοφιλή συνθήματα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όμως σίγουρα εκφράζει και χιλιάδες άλλους οπαδούς ομάδων που επίσης κάνουν συνεχώς χιλιόμετρα για να δουν από κοντά την... καψούρα τους. Την φανέλα τους. Όσοι έχουν πάει έστω και μια εκδρομή, είτε εντός, είτε εκτός συνόρων για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα καταλαβαίνουν ακόμη περισσότερο πόσο μεγάλος κι αβάσταχτος είναι ο πόνος για αυτούς τους ανθρώπους που άφησαν την πνοή τους το μεσημέρι της Τρίτης σε ένα «παγωμένο» δρόμο της Ρουμανίας.

Το σοκ μεγάλο για όλους μας. Το video που μέσα σε μερικά λεπτά... ταξίδεψε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρου του πλανήτη, θα μας στοιχειώνει για πολλά – πολλά χρόνια. Ενα πραγματικό σοκ. Μια εκδρομή που μέσα σε δευτερόλεπτα μετατρέπεται σε ανείπωτη τραγωδία. Οδύνη και πόνος. Για μια ζωή θα στοιχειώνει γονείς, αδέρφια, φίλους, συνοδοιπόρους στα γήπεδα. Στα σκαλάκια της Τούμπας, αλλά και όλης της Ευρώπης όπου κατά καιρούς βρέθηκαν.

Αλλωστε αυτός ήταν και πάλι ο σκόπος για αυτούς τους 7 που έφυγαν τόσο άδικα. Να βρεθούν ανάμεσα στους εκατοντάδες ΠΑΟΚτσήδες και να τραγουδήσουν «χιλιόμετρα κάναμε πάλι...» βλέποντας τον αγαπημένο τους Δικέφαλο κόντρα στη Λιόν. Αυτό το ταξίδι δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Η μοίρα στάθηκε σκληρή μαζί τους, όπου πριν από πολλά χρόνια, το 1999 για εκείνα τα «αετόπουλα» στα Τέμπη, που πάλι μέσα σε ένα πούλμαν άφησαν την τελευταία τους πνοή, γυρνώντας από μια εκδρομή στο ΟΑΚΑ.

Όπως τόσα άλλα παιδιά, φίλαθλοι και οπαδοί διαφόρων ομάδων έχασαν την ζωή τους από ένα τροχαίο. Έχοντας ξεκινήσει για μια εκδρομή στην οποία δεν έφτασαν ποτέ ή δεν γύρισαν ποτέ από αυτή. Δεκάδες είναι οι περιπτώσεις και ίσως εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις που η τραγωδία... στο παρά ένα δεν συντελέστηκε. Τα περιστατικά από τις οδικές πολλά, πολλά, πολλά...

Οπαδοί όλων των ομάδων έχουν να διηγηθούν κάτι. Αλλωστε η κακιά στιγμή κάνει σε αυτά διακρίσεις; Κοιτάει αν το κασκόλ είναι πράσινο ή κόκκινο; Μαύρο ή κίτρινο; Αν είναι ομάδα του Big4 ή της Γ΄εθνικής; Η κακιά στιγμή είναι το ίδιο κακιά με όλους και η μοίρα το ίδιο σκληρή.

Τα θέματα ασφαλείας άλλωστε χρόνια είναι πολλά και τα ερωτηματικά ακόμη μεγαλύτερα. Τα «σάπια πούλμαν» των περασμένων δεκαετιών ήταν... σήμα κατατεθέν των εκδρομών και δυστυχώς παραμένουν και σήμερα. Τα «βανάκια» που φαντάζουν πιο σύγχρονα και λειτουργικά επίσης έχουν τα δικά τους... θέματα, ιδιαίτερα όταν οι επιβαίνοντες είναι περισσότεροι από το επιτρεπτό. Οι πολλές ώρες οδήγησης, ειδικά όταν πρόκειται για εκτός Ελλάδας ταξίδι είναι ακόμη ένας λόγος που πολλές φορές... έγινε (ή παραλίγο να γίνει) το κακό.

😢 Ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του ΠΑΟΚ έσπευσαν έξω από την Τούμπα και άναψα κεράκια στην μνήμη των 7 φίλων της ομάδας που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία !#paokfc pic.twitter.com/P7ui7M5PgY — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 27, 2026

Ενα τέτοιο κακό που έγινε το μεσημέρι της μοιραίας Τρίτης στον περιφερειακό δρόμο της Τιμισοάρας που άφησε πίσω νεκρούς και τραυματίες. Αυτοί οι δεύτεροι, οι τραυματίες, που θα κληθούν από δω και πέρα να επουλώσουν πληγές, να προχωρήσουν, αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσουν. Πάντα θα θυμούνται τους φίλους τους, τα «αδέρφια» τους που ξεκίνησαν μαζί, αλλά δυστυχώς δεν γυρίζουν μαζί...

Στις εκδρομές μια ευχή έχει σημασία. Ούτε «με τη νίκη», «ούτε με τη πρόκριση», ούτε «ρίξτε 3 γκολάκια για να μας θυμούνται». Το «όσοι πάτε, τόσοι να γυρίσετε» όσο κοινότυπο κι αν ακούγεται, στο τέλος της ημέρας είναι το μόνο που μετράει. Αυτοί που η ζωή τους είναι... μίλια και χιλιόμετρα ξέρουν καλά την δύναμη της παραπάνω ευχής.

ΥΓ. «...και για σένανε να σκοτωθώ» λέει στίχος από το σύνθημα «Δικέφαλε μεγάλωσα» που τραγουδάει η ΠΑΟΚτσήδικη εξέδρα. Πόσο σοκαριστικά ανατριχιαστικό άραγε... Καλό τους ταξίδι!



