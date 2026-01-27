ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Πένθος έξω από την Τούμπα για τα 7 αετόπουλα
Με το που έγινε γνωστό το τραγικό δυστύχημα σε δρόμο της Ρουμανίας στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ που πήγαιναν Γαλλία για το ματς με την Λυόν, όλη η χώρα βυθίστηκε στο πένθος. Ομάδες, σύνδεσμοι οπαδών και πολιτικοί εξέφρασαν με ανακοινώσεις τους την θλίψη τους για την τραγωδία.
Φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» έσπευσαν αμέσως στη Τούμπα και άναψαν κεράκια τιμώντας έτσι την μνήμη των 7 αετόπουλων που χάθηκαν τόσο άδοξα από την ζωή. Θυμίζουμε πως στο γήπεδο του ΠΑΟΚ οι σημαίες ήταν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους.
