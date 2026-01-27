Mε αφορμή το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ο δημοσιογράφος, Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλά για επαναλαμβανόμενα δυστυχήματα στο ίδιο σημείο.

Σε ενημέρωση που προκύπτει από ρεπορτάζ, για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος υπογράμμισε τη διαχρονική επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου.

Όπως ανέφερε, στο ίδιο οδικό τμήμα έχουν σημειωθεί στο παρελθόν άλλα τρία με τέσσερα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα με πολλαπλά θύματα, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και των ελλείψεων στις υποδομές της περιοχής.

