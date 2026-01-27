Η Λιόν εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, τονίζοντας πως θα αποδοθεί φόρος τιμής προς τα θύματα στον μεταξύ τους αγώνα.

Δέκα ταξιδιώτες οπαδοί του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν με πορεία για το Λιόν και την αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας απέναντι στους Γάλλους για την τελευταία αγωνιστική του Europa League, όμως η εκδρομή τους εξελίχθηκε σε ανείπωτη τραγωδία.

Το θανατηφόρο τροχαίο που ενεπλάκησαν στη Ρουμανία και κόστισε τη ζωή σε επτά εξ αυτών βύθισε στο πένθος την οικογένεια του Δικεφάλου, καθώς και ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό, με τα νέα της τραγωδίας να καταφτάνουν σύντομα και στη Γαλλία.

Το «RMC» - ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά Μέσα της χώρας - μετέδωσε ως πρώτο θέμα το τροχαίο δυστύχημα, ενώ λίγο αργότερα τη σκυτάλη πήρε η Λιόν. Μέσω επίσημης ανακοίνωσης η γαλλική ομάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς τον ΠΑΟΚ, ενώ συμπλήρωσε πως θα αποδοθεί φόρος τιμής προς τα θύματα στον αγώνα της Πέμπτης (29/1).

«Η Λιόν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια αρκετών οπαδών του σε τροχαίο ατύχημα την Τρίτη. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που αυτή τη στιγμή αναρρώνουν. Θα αποδοθεί φόρος τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα Λιόν - ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο στάδιο Groupama» τονίζεται στην ανακοίνωση των Γάλλων στα social media.