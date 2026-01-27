Νεότερα για τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η Ελλάδα είναι σοκαρισμένη από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ. Οι άτυχοι οπαδοί ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, στον αγώνα με τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για την κατάσταση των τριών τραυματιών που ενεπλάκησαν στο τροχαίο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε νεότερη ενημέρωση.

Όπως ανέφερε, οι τραυματίες βρίσκονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία τόσο με τις αρμόδιες αρχές όσο και με τις οικογένειές τους, ώστε να υπάρχει πλήρης και ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της υγείας τους.

Αναλυτικά η ενημέρωση: «Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat. Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα».