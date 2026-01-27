ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Πρώτο θέμα η τραγωδία στο γαλλικό «RMC»
Στο πένθος έχει βυθίσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του Δικεφάλου. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Πανιώνιος, αλλά και οπαδικοί σύνδεσμοι όπως η Θύρα 7 και η Super 3 έχουν εκφράσει το σοκ τους για την ανείπωτη τραγωδία, η οποία πολύ σύντομα ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.
Τα νέα ταξίδεψαν γρήγορα μέχρι και τη Γαλλία, με το «RMC» συγκεκριμένα - ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά Μέσα της χώρας - να παρουσιάζει ως πρώτο θέμα στη σελίδα του το θανατηφόρο τροχαίο.
«Καθοδόν για το Λιόν, όπου ο ΠΑΟΚ θα δώσει το τελευταίο του ματς για τη League Phase του Europa League, επτά Έλληνες οπαδοί έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα» γράφουν συγκεκριμένα οι Γάλλοι στην ιστοσελίδα τους.
Παρά την ανείπωτη οδύνη ωστόσο ο αγώνας μεταξύ Λιόν και ΠΑΟΚ αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά, όπως γνωστοποίησε ο Δικέφαλος του Βορρά μετά από σχετική επικοινωνία με την UEFA.
⚫️Alors qu'ils étaient en chemin pour rejoindre Lyon, où le PAOK Salonique disputera sa dernière rencontre de phase de ligue de la Ligue Europa jeudi (21h), sept supporters grecs ont perdu la vie dans un grave accident de la route.https://t.co/zIzJahLOLB— RMC Sport (@RMCsport) January 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.