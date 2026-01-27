Πρώτο θέμα στο γαλλικό Μέσο «RMC» είναι το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Στο πένθος έχει βυθίσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του Δικεφάλου. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Πανιώνιος, αλλά και οπαδικοί σύνδεσμοι όπως η Θύρα 7 και η Super 3 έχουν εκφράσει το σοκ τους για την ανείπωτη τραγωδία, η οποία πολύ σύντομα ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.

Τα νέα ταξίδεψαν γρήγορα μέχρι και τη Γαλλία, με το «RMC» συγκεκριμένα - ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά Μέσα της χώρας - να παρουσιάζει ως πρώτο θέμα στη σελίδα του το θανατηφόρο τροχαίο.

«Καθοδόν για το Λιόν, όπου ο ΠΑΟΚ θα δώσει το τελευταίο του ματς για τη League Phase του Europa League, επτά Έλληνες οπαδοί έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα» γράφουν συγκεκριμένα οι Γάλλοι στην ιστοσελίδα τους.

Παρά την ανείπωτη οδύνη ωστόσο ο αγώνας μεταξύ Λιόν και ΠΑΟΚ αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά, όπως γνωστοποίησε ο Δικέφαλος του Βορρά μετά από σχετική επικοινωνία με την UEFA.