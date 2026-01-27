Αδύνατη είναι η αναβολή του αγώνα Λιόν - ΠΑΟΚ και το ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League θα διεξαχθεί παρά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, την Πέμπτη (29/1).

Η ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, ο σύλλογος καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, σε ανθρώπινο, θεσμικό και αγωνιστικό επίπεδο, με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως, έπειτα από επικοινωνία με την UEFA, η αναβολή του αγώνα με τη Λιόν είναι αδύνατη.

Ως εκ τούτου, η αναμέτρηση Λιόν – ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί κανονικά την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου (22:00) στο Groupama Stadium. Παράλληλα, ο Δικέφαλος βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έκφραση του πένθους με τον αρμόζοντα τρόπο.

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της τραγωδίας, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Ο διοικητικός ηγέτης της «ασπρόμαυρης» ομάδας, αν και συγκλονισμένος από τη θλιβερή είδηση, έδωσε σαφείς κατευθύνσεις, ζητώντας να κινητοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί του συλλόγου για τη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, τη φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά των σορών των νεκρών στην Ελλάδα και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, συνοδευόμενος από νομικούς συμβούλους, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, να καταγραφούν τα γεγονότα με ακρίβεια και να υπάρξει πλήρης υποστήριξη στους τραυματίες.

Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και με τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας. Σε διαρκή επαφή βρίσκεται και η Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, με εκπροσώπους της να μεταβαίνουν ήδη στο σημείο της τραγωδίας.

Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζεται ότι όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση της κατάστασης θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον σύλλογο, κάτι που χαρακτηρίζεται αυτονόητο.

Τέλος, ως ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, οι σημαίες στο γήπεδο της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες.