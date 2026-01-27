Θύρα 13 για το δυστύχημα στην Ρουμανία: «Καλό ταξίδι αετοί»

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα η Θύρα 13 αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία όπου έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ.

Όλη η χώρα είναι συγκλονισμένη από το τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στην Γαλλία για τον αγώνα με την Λυόν στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Το βανάκι σε προσπάθεια να προσπεράσει ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο φορτηγό.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγωδία η χώρα βυθίστηκε στο πένθος, ενώ ομάδες, αλλά και οπαδοί εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους.

Οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα η Θύρα 13 μέσω των social ανέφερε τα εξής: «Καλό ταξίδι αετοί».