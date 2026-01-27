Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του Άρη ανέβασε ένα ποστάρισμα για την τραγωδία με το τροχαίο που στοίχισε τις ζωές 7 ανθρώπων.

Σε τραγωδία μετατράπηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ που ξεκίνησαν από την Ελλάδα με mini bus με κατεύθυνση τη Γαλλία, καθώς επτά εξ αυτών σκοτώθηκαν στη Ρουμανία σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Ο Σύνδεσμος των φίλων του Άρη, ο Super 3 ανέβασε σχετικό post όπου ανέφερε:

Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε.

SUPER 3