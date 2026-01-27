ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: To post του Super 3 με την φράση «η σκέψη μας είναι βαριά»
Σε τραγωδία μετατράπηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ που ξεκίνησαν από την Ελλάδα με mini bus με κατεύθυνση τη Γαλλία, καθώς επτά εξ αυτών σκοτώθηκαν στη Ρουμανία σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Ο Σύνδεσμος των φίλων του Άρη, ο Super 3 ανέβασε σχετικό post όπου ανέφερε:
Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε.
SUPER 3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.