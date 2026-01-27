Ο υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία, Νικόλαος Βλαχάκης, μίλησε για το τραγικό δυστύχημα όπου έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ ανέφερε πως η αρχική ενημέρωση ήταν από έναν από τους τρεις διασωθέντες.

Συγκλονισμένος από το τραγικό δυστύχημα σε δρόμο της Ρουμανίας με 7 φίλους του ΠΑΟΚ να χάνουν την ζωή τους, ήταν ο υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία, Νικόλαος Βλαχάκης. Ο Έλληνας διπλωμάτης μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΪ ανέφερε πως η πρώτη ενημέρωση έγινε από έναν από τους τρεις διασωθέντες του τραγικού δυστυχήματος.

Αναλυτικά ανέφερε: «Οι πληροφορίες είναι δυσάρεστες, είναι επιβεβαιωμένοι 7 θάνατοι σε βανάκι ελληνικής κυκλοφορίας 10 επιβατών, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε πήγαιναν στην Λυόν για τον αγώνα του ΠΑΟΚ, Οι δύο νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο και ο ένας μας ενημέρωσε. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και κλιμάκιο της ελληνικής πρεσβείας μεταβαίνει αεροπορικός στον τόπο του δυστυχήματος.

Με βάση και αυτά που αναφέρονται από τις ρουμανικές αρχές, επιχειρήθηκε προσπέραση από το βαν, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και υπήρξε σφοδρή μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο φορτηγό.

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή εκείνη. Και εμείς λειτουργούμε με βάση τις πληροφορίες που μας δίνονται. Είναι μεγάλη η απόσταση με την Τιμισοάρα και γιαυτό μεταβαίνει κλιμάκιο εκεί και θα ξέρουμε περισσότερα».

Για το αν η πρώτη ενημέρωση έγινε από έναν από τους διασωθέντες: «Ναι μας ενημέρωσε για τις συνθήκες και ότι έχουμε νεκρούς».