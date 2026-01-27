ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η περιοχή μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο
Το οπτικό υλικό και το σχετικό βίντεο από το τραγικό συμβάν αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και προκαλούν έντονη συγκίνηση. Οι άτυχοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους με προορισμό τη Γαλλία, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους με τη Λυών. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν ενεπλάκη σε σύγκρουση με διερχόμενο φορτηγό, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Tragedie în județul Timiș: accident între un autotren, o autocisternă și un microbuz. Șapte morți și mai mulți răniți https://t.co/IwX2Ht4W1K pic.twitter.com/XuN6eVwHssJanuary 27, 2026
Ακολουθεί βίντεο με εικόνες από το σημείο της τραγωδίας.
