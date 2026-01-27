Ιδιαίτερα σκληρές είναι οι εικόνες που καταγράφονται από το σημείο του δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Το οπτικό υλικό και το σχετικό βίντεο από το τραγικό συμβάν αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και προκαλούν έντονη συγκίνηση. Οι άτυχοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους με προορισμό τη Γαλλία, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους με τη Λυών. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν ενεπλάκη σε σύγκρουση με διερχόμενο φορτηγό, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθεί βίντεο με εικόνες από το σημείο της τραγωδίας.