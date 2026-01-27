Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης μέσα από τα social media εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το σοκαριστικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το ταξίδι οπαδών του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα προς τη Γαλλία για το παιχνίδι με τη Λιόν καθώς το mini bus στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με νταλίκα στη Ρουμανία.

Επτά φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι τρεις είναι βαριά τραυματισμένοι σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του γράφοντας στα social media το ακόλουθο μήνυμα για την τραγωδία στη Ρουμανία:

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».