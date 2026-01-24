Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που απεικονίζει μια γάτα με τα... χρώματα της Φενέρμπαχτσε και φορώντας επικά γυαλιά!

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο στα social media, με πρωταγωνιστή έναν φίλαθλο της Φενέρμπαχτσε και μια... γάτα, που έκαναν την εμφάνισή τους πριν το παιχνίδι την Άστον Βίλα (0-1) για την προ-τελευταία αγωνιστική του Europa League.

Ο τουρκικός σύλλογος μπορεί να μην κατόρθωσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ομάδα του Ουνάι Έμερι, και να μοιράζεται τους ίδιους βαθμούς με τον Παναθηναϊκό (11), ωστόσο κατόρθωσε να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Στο στιγμιότυπο που κατέγραψε η κάμερα της διοργάνωσης, ο συγκεκριμένος κύριος κρατάει στην αγκαλιά το κατοικίδιό του, μια γάτα όπως είπαμε, στην οποία έχει φορέσει ένα ρούχο της ομάδας, καθώς και γυαλιά ηλίου, σε μια πραγματικά επική σκηνή που χαρίζει δάκρυα γέλιου σε όσους τη δουν.