Αλλάζει χλοοτάπητα στο γήπεδο της η Λυόν ενόψει ΠΑΟΚ

Σε μία σημαντική αλλαγή προχώρησε η Λυόν λίγα 24ωρα πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αντικαθιστώντας τον χλοοτάπητα στο γήπεδο της.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τη Πέμπτη (22/01) στη Τούμπα την Μπέτις στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και επικράτησε με 2-0 των, μέχρι τότε αήττητων «βερδιμπλάνκος» στην διοργάνωση, εξασφαλίζοντας την πρόκριση του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Επόμενος και τελευταίος αντίπαλος του δικεφάλου του βορρά στη League Phase είναι η πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Λυόν, η οποία θα φιλοξενήσει την ερχόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της την ομάδα του Λουτσεσκού με στόχο την διατήρηση της πρώτης θέσης που δίνει πλεονέκτημα έδρας στους επόμενους γύρους του θεσμού.

Μάλιστα ο σύλλογος του γαλλικού νότου, ενόψει και του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή χλοοτάπητα στο «Groupama Stadium», με τη διαδικασία να περιλαμβάνει την πλήρη αφαίρεση του παλιού χλοοτάπητα και την τοποθέτηση νέου, υβριδικού τάπητα τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος φημίζεται για την ανθεκτικότητά του και την εξαιρετική αποστράγγιση.

«Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασης του χλοοτάπητα στο στάδιο μας, για να διασφαλιστεί ότι όλα θα είναι έτοιμα για τον αγώνα του Europa League εναντίον του ΠΑΟΚ την επόμενη Πέμπτη», έγραψε η Λυόν σε σχετική της ανακοίνωση.

Nos équipes stade ont débuté le changement de pelouse pour que tout soit prêt pour la réception du PAOK en Europa League jeudi prochain 🏟️ pic.twitter.com/nUKW3phm7T — Olympique Lyonnais (@OL) January 24, 2026

Μάλιστα αυτή θα είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μόλις έξι μήνες που η ομάδα της Ligue 1 αλλάζει τον τάπητα στο γηπεδό της. Αυτό συνέβη, εξαιτίας της υπερβολικής υγρασίας που δεν βοηθάει στην συντήρηση, αλλά και του γεγονότος πως στο ίδιο στάδιο αγωνίζεται και η γυναικεία ομάδα της Λυόν και έτσι η φθορά πολλαπλασιάζεται λόγω του αυξημένου αριθμού παιχνιδιών που πραγματοποιούνται στο στάδιο.