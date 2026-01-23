Αν και δεν σκόραρε ή να μοίρασε ασίστ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ψηφίστηκε ως ο MVP από τους οπαδούς της Γκενκ στον αγώνα κόντρα στην Ουτρέχτη.

Η Γκενκ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ουτρέχτης για την 7η αγωνιστική του League Phase του Europa League με αποτέλεσμα να κλειδώσει την παρουσία της στα play offs και να διεκδικεί στην τελευταία αγωνιστική την είσοδό της στην 8άδα προκειμένου να πάει απευθείας στους «16».

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν στο βασικό σχήμα και αγωνίστηκε για 92 λεπτά συνολικά, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση, παρότι δεν σκόραρε ή να μοίρασε κάποια ασίστ.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός κέρδισε το πέναλτι με το οποίο έγινε το 2-0 για τους Βέλγους και συνολικά έκανε μία γεμάτη εμφάνιση, κάνοντας τους οπαδούς της Γκενκ να τον ψηφίσουν ως τον Καλύτερου Παίκτη του Αγώνα.

Συγκεκριμένα, συγκέντρωσε το 34,6% ψήφους από τους φίλους του συλλόγου με κάποια ενδιαφέρον στατιστικά να είναι ότι πήρε την μπάλα 68 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα και είχε εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας στις πάσες με 30/38 (79%) από τις οποίες οι 22/29 ήταν στο αντίπαλο μισό ενώ είχε 2/9 ντρίμπλες.