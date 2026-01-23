Το γκολ του Ζαρουρί για υποψήφιο της αγωνιστικής

Το υπέροχο τέρμα του Ζαρουρί που χάρισε στον Παναθηναϊκό το βαθμό της ισοπαλίας ανάμεσα στα καλύτερα της αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε από την Βουδαπέστη με το 1-1 κόντρα στην Φερεντσβάρος σε ματς για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και κατάφερε έτσι να διασφαλίσει την παρουσία του στην πρώτη 24αδα, άρα και τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας, χωρίς καν να περιμένει την τελευταία του αγωνιστική.

Ο Ανάς Ζαρουρί έπαιξε κομβικό ρόλο σ' αυτό, αφού μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι στην θέση του Ρενάτο Σάντσες στο 73ο λεπτό και λίγο αργότερα στο 86' πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης μ' ένα τρομερό σουτ εκτός περιοχής.

Το τέρμα αυτό του Μαροκινού εξτρέμ, του πρώτου σκόρερ των «πρασίνων» στην διοργάνωση με τέσσερα γκολ, επιλέχθηκε από την UEFA για να είναι ανάμεσα στα υποψήφια για το καλύτερο της αγωνιστικής.

Στην σχετική κατηγορία θα μπορούσε να βρίσκεται και ο Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος έκανε μία τρομερή προσπάθεια στο δεύτερο μέρος, όταν ξεκίνησε από την άμυνα του «τριφυλλιού» και κατέληξε να είναι εκείνος που σούταρε εκτός περιοχής, με το αριστερό, δηλαδή το «κακό» του πόδι και είδε τον πρώην πορτιέρε του Λεβαδειακού, Ντάβιντ Γκροφ να εκτινάσσεται στην γωνία του και να διώχνει εντυπωσιακά.

Μάλιστα, η απόκρουσή του βρέθηκε ανάμεσα σε κείνες που είναι υποψήφιες για την καλύτερη της αγωνιστικής.