Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε ένα βίντεο με την ηγετική ομιλία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς πριν το παιχνίδι κόντρα στην Μπέτις για το Europa League.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρόκριση του στα play offs του Europa League και πλέον στοχεύει για την 8άδα που θα τον φέρει απευθείας στους «16» της διοργάνωσης, μετά τη νίκη με 2-0 κόντρα στην Μπέτις.

Ο Δικέφαλος ανέβασε ένα βίντεο στα social media όπου φαίνεται η αρχηγική ομιλία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς που πορώνει τους συμπαίκτες του πριν το παιχνίδι με τους Ισπανούς.

Χαρακτηριστικά λέει: «Ακόμα πιο επιθετικά, παιδιά πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι από την αρχή από το πρώτο δευτερόλεπτο, παιδιά μέχρι το τέλος, όλοι μαζί. Με μάτια σαν τίγρης, παιδιά. Απόψε θα τους φάμε. Μην ξεχνάτε είμαστε ΠΑΟΚ. Σήμερα παίζουμε για εμάς, τις οικογένειες μας για τους φιλάθλους μας. Πάμε όλοι μαζί! Δυνατά!»