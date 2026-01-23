Μιχαηλίδης: «Κάτω το κεφάλι και συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά»

Ο Μιχαηλίδης μίλησε μετά τη νίκη επί της Μπέτις (2-0), με την οποία η ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση στα playoffs του Europa League, υπογραμμίζοντας πως ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει μακριά στη διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ, με τρομερή εμφάνιση, νίκησε 2-0 την Μπέτις (Ζίφκοβιτς, Γιακουμάκης), σφραγίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League! Ένας από τους πρωταγωνιστές του «Δικεφάλου του Βορρά» και βασικό γρανάζι, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, μίλησε στο ΠΑΟΚ TV για τη μεγάλη πρόκριση της ομάδας, αλλά και για τους στόχους της ομάδας.

Μετά τη θριαμβευτική νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο 25χρονος στόπερ ανέφερε αρχικά: «Νομίζω ότι από τα πιο σημαντικά σημεία για μία ομάδα είναι να κρατάς το μηδέν, γιατί όταν το κάνεις σίγουρα δεν χάνεις, οπότε είναι σημαντικό. Ήμασταν όλοι σε πολύ καλό φεγγάρι. Δεν μπορώ να πω ότι εμείς κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ενώ οι μπροστά όχι. Όλοι κάνουμε άμυνα και επίθεση. Από εκεί και πέρα, δουλέψαμε πάρα πολύ και βγαίνει στο γήπεδο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Κάτω το κεφάλι και συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά».

Ακόμη ο Γιάννης Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στην ομοιογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και στους προσωπικούς του στόχους: «Έχουμε χτίσει τη νοοτροπία. Οι νέες προσθήκες μπήκαν γρήγορα στο κλίμα, τους βοηθήσαμε κι εμείς. Είναι δουλειά μας ότι πετυχαίνουμε στο γήπεδο. Κάθε παιχνίδι για μας είναι τελικός. Σίγουρα περάσαμε στα πλέι οφ, όμως δεν αρκούμαστε σε αυτό. Θέλουμε να πάμε μακριά στη διοργάνωση, αλλά κάτω το κεφάλι, δεν έχουμε πετύχει κάτι ακόμα. Είμαι σε καλό φεγγάρι εδώ και αρκετό διάστημα, το καταλαβαίνω και εγώ ο ίδιος. Ούτε εγώ έχω καταφέρει κάτι προσωπικά. Συνεχίζουμε τη δουλειά και πάμε παρακάτω».