Κυριακόπουλος: «Βγάλαμε αντίδραση μετά το ισχυρό σοκ της Κυριακής»

Ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, Γιώργος Κυριακόπουλος στάθηκε στην απάντηση που έδωσε στη Βουδαπέστη το «τριφύλλι» μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το 1-1 από τη Βουδαπέστη κόντρα στη Φερεντσβάρος και πήρε την πρόκριση στα play off του Europa League.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος μετά το ματς δήλωσε πως οι «πράσινοι» είχαν τη σωστή νοοτροπία βγάζοντας αντίδραση μετά την ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή.

«Σήμερα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για την πρόκριση στα play off του Europa League, αυτός ήταν ο σκοπός. Η ομάδα είχε σωστή νοοτροπία από την αρχή του παιχνιδιού, θα μπορούσαμε να πάρουμε και κάτι παραπάνω, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βγάλαμε αντίδραση μετά το ισχυρό σοκ που δεχθήκαμε από την ήττα της Κυριακής», ανέφερε.

Όσο για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τη Ρόμα, πρόσθεσε: «Διαφορετικό το ματς αυτό κόντρα στην Ρόμα, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, στο γήπεδο μας, όμως πριν από αυτό έχουμε τον Ατρόμητο».