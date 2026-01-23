Δείτε ποιοι θα ήταν οι δυο υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, σε περίπτωση που ολοκληρωνόταν από απόψε η League Phase.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Μπέτις στο «τελικό» της Τούμπας και εδραιώθηκε μεταξύ των θέσεων που οδηγούν στα νοκ-άουτ του Europa League. Την τελευταία αγωνιστική της League Phase η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου ταξιδεύει στη Γαλλία με βλέψεις ακόμα για την πρώτη οκτάδα αν καταφέρει να νικήσει την πρωτοπόρο Λιόν, όμως τι θα γινόταν αν η League Phase ολοκληρωνόταν τώρα;

Καταρχάς οι Θεσσαλονικείς θα συνέχιζαν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι μέσω των play-off, καταλαμβάνοντας την 11η θέση του ενιαίου βαθμολογικού πίνακα. Μια θέση που θα έφερνε στο δρόμο τους, δυο γνώριμους αντιπάλους.

Συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ θα κληρωνόταν με μια εκ των Λιλ ή Μπραν στον επόμενο γύρο, δυο ομάδες που είχε συναντήσει και στη φετινή League Phase του θεσμού. Ο Δικέφαλος του Βορρά μάλιστα είχε επικρατήσει επί γαλλικού εδάφους με 4-3 σε μια κομβική νίκη για την συνέχειά του στο Europa League, ενώ είχε έρθει ισόπαλος 1-1 με τη Μπραν στην Τούμπα.