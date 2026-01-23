ΠΑΟΚ: Ποιος θα ήταν ο αντίπαλός του στα play-off αν ολοκληρωνόταν τώρα η League Phase
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Μπέτις στο «τελικό» της Τούμπας και εδραιώθηκε μεταξύ των θέσεων που οδηγούν στα νοκ-άουτ του Europa League. Την τελευταία αγωνιστική της League Phase η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου ταξιδεύει στη Γαλλία με βλέψεις ακόμα για την πρώτη οκτάδα αν καταφέρει να νικήσει την πρωτοπόρο Λιόν, όμως τι θα γινόταν αν η League Phase ολοκληρωνόταν τώρα;
Καταρχάς οι Θεσσαλονικείς θα συνέχιζαν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι μέσω των play-off, καταλαμβάνοντας την 11η θέση του ενιαίου βαθμολογικού πίνακα. Μια θέση που θα έφερνε στο δρόμο τους, δυο γνώριμους αντιπάλους.
Συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ θα κληρωνόταν με μια εκ των Λιλ ή Μπραν στον επόμενο γύρο, δυο ομάδες που είχε συναντήσει και στη φετινή League Phase του θεσμού. Ο Δικέφαλος του Βορρά μάλιστα είχε επικρατήσει επί γαλλικού εδάφους με 4-3 σε μια κομβική νίκη για την συνέχειά του στο Europa League, ενώ είχε έρθει ισόπαλος 1-1 με τη Μπραν στην Τούμπα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.