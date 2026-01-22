Παναθηναϊκός: Το τελευταίο του παιχνίδι στη League Phase του Europa League
Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Φερεντσβάρος και έκλεισε θέση στα Play Off του Europa League. To Τριφύλλι την τελευταία αγωνιστική θα παίξει για το τελικό του πλασάρισμα.
Στις 29 Ιανουαρίου οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τη Ρόμα, στην Αθήνα, για την 8η αγωνιστική της League Phase της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA. Η σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα γίνει στις 22:00.
Θυμίζουμε πως όλα τα παιχνίδια του Europa League μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League
- Γιούνγκς Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4
- Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2
- Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1
- Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1
- Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1
- Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0
- Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1
- 29 Ιανουαρίου 2026 Παναθηναϊκός - Ρόμα 22:00
