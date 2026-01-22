Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Το γκολ του Ζαρουρί για το 1-1

Βασίλης Μπαλατσός
Ο Ζαρουρί ισοφαρίζει σε 1-1 τη Φερεντσβάρος
Με ένα πολύ δυνατό σουτ του Ζαρουρί στο 86' ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1 τη Φερεντσβάρος στην Groupama Arena.

Ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με εκτέλεση πέναλτι κατάφερε να αντιδράσει και να ισοφαρίσει τη Φερεντσβάρος στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης στη Βουδαπέστη.

Ένα εξαιρετικό σουτ από τον Ζαρουρί στο 86' ήταν αυτό που έφερε το ματς στα ίσια για τους «πράσινους».

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός με ένα πολύ δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής τίναξε τα δίχτυα του Γκροφ και έγραψε το 1-1.

