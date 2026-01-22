Η Φερεντσβάρος προηγήθηκε στο 62ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, στη Βουδαπέστη, με εύστοχο πέναλτι του Γιουσούφ, έπειτα από χέρι του Πάλμερ Μπράουν.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε πίσω στο σκορ στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τη Φερεντσβάρος, στη Βουδαπέστη, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Ούγγροι πήραν προβάδισμα από πέναλτι που έκανε ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν.

Στο 58ο λεπτό ο Αμερικανός στόπερ έκανε κακό κοντρόλ στην περιοχή του, ο Ζακάριασεν σούταρε και η μπάλα βρήκε στο χέρι του κεντρικού αμυντικού του Τριφυλλιού. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, όμως υπήρχε παρέμβαση από το βοηθό για οφσάιντ, καθώς θεωρήθηκε πως η παράβαση είχε δοθεί σε δεύτερο χρόνο σε μαρκάρισμα του Λαφόν σε εκτεθειμένο παίκτη των γηπεδούχων.

Ο VAR επενέβη και το πέναλτι δόθηκε κανονικά. Ο Γιουσούφ ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 βήματα και νίκησε τον Λαφόν για το 1-0.