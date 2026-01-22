Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Χέρι - πέναλτι του Πάλμερ Μπράουν και 1-0 ο Γιουσούφ
Ο Παναθηναϊκός έμεινε πίσω στο σκορ στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τη Φερεντσβάρος, στη Βουδαπέστη, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Ούγγροι πήραν προβάδισμα από πέναλτι που έκανε ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν.
Στο 58ο λεπτό ο Αμερικανός στόπερ έκανε κακό κοντρόλ στην περιοχή του, ο Ζακάριασεν σούταρε και η μπάλα βρήκε στο χέρι του κεντρικού αμυντικού του Τριφυλλιού. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, όμως υπήρχε παρέμβαση από το βοηθό για οφσάιντ, καθώς θεωρήθηκε πως η παράβαση είχε δοθεί σε δεύτερο χρόνο σε μαρκάρισμα του Λαφόν σε εκτεθειμένο παίκτη των γηπεδούχων.
Ο VAR επενέβη και το πέναλτι δόθηκε κανονικά. Ο Γιουσούφ ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 βήματα και νίκησε τον Λαφόν για το 1-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.