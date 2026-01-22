Λουτσέσκου: «Βάζουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της ομάδας»

Όλα όσα είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου για τη νίκη της ομάδας του επί της Μπέτις.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν φυσικά χαρούμενος για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις, αλλά στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε προσγειωμένος, αφού η σεζόν έχει πολλά και δύσκολα παιχνίδια ακόμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την αυτοπεποίθησή του: «Ο προπονητής δεν μπορεί να έχει πολλή αυτοπεποίθηση, αλλά να κάθεται στη... φωτιά. Πρέπει να δουλεύει και να προβλέπει τον κίνδυνο των επόμενων παιχνιδιών. Ο κίνδυνος να προέρχεται από υπερβολική αυτοπεποίθηση ή τον αντίπαλο, που έχει ποιότητα και χαρακτηριστικά. Από την άλλη πρέπει να καταλαβαίνει ο προπονητής πλήρως την προοπτική και τις δυνατότητες της ομάδας.

Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλά τοποθετημένοι και είχαμε 1-2 μεταβάσεις επιθετικά, που θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα και να σκοράρουμε. Η ομάδα σεβόταν πάρα πολύ τον αντίπαλο. Καθόμασταν πίσω δίνοντας τη δυνατότητα στη Μπέτις να πάρει χώρο και να παίξει ανάμεσα στις γραμμές μας. Επαναλαμβάνω πως ο σωστός τρόπος προσέγγισης δεν έδωσε τη δυνατότητα στον αντίπαλο να δημιουργήσει.

Στο δεύτερο ημίχρονο, τολμήσαμε, είχαμε την αυτοπεποίθηση, την ένταση-επιθετικότητα να μην αφήσουμε τη Μπέτις να δημιουργήσει κάτι. Είχαν καλή κυκλοφορία της μπάλας, όμως δεν δημιουργήθηκε κίνδυνος. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να γίνονται τα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ίσως είχαμε μία μικρή πίεση γιατί έπρεπε να κερδίσουμε εδώ, για να μην παίζουμε την πρόκριση εκτός έδρας. Νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι η αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών στις δυνατότητές τους. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Είναι ένας τρόπος δουλειάς. Και για αυτούς που ξεκινούν και αυτοί που μπαίνουν, είναι όλοι απόλυτα συγκεντρωμένοι».

Για το αν η φετινή ομάδα έχει υψηλότερο ταβάνι από τις πρωταθλήτριες ομάδες του ΠΑΟΚ: «Ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι. Είμαστε στα μισά της σεζόν, είναι δύσκολη σεζόν. Παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, πως θα αντιμετωπίσεις μία ομάδα, πως θα είσαι εσύ ή αυτή. Να κοιτάμε άμεσα και όχι να κάνουμε προγραμματισμό. Αυτές οι λεπτομέρειες που είναι υπέρ σου, δίνουν αυτοπεποίθηση στην ομάδα, δύναμη και εμπειρία».

Για τα πολύ ωραία γκολ του ΠΑΟΚ και την άμυνα που δεν δέχεται απειλή: «Σίγουρα συμβαίνει αυτό, κάτι που δείχνει την ομαδική δουλειά. Την δύναμη που παίρνει ο καθένας, από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, τη μαχητικότητά τους. Όλοι κοιτούν τον εαυτό τους στις... υπηρεσίες της ομάδας. Η ψυχολογική δύναμη έρχεται από τη σωστή δουλειά που κάνει ο καθένας».

Για την πρόκριση με εξαιρετική παρουσία και αν η ομάδα έφτασε εκεί που ήθελε: «Έτσι θα πρέπει να είναι. Η ομάδα έχει μία ενότητα και συμμετοχή από όλους. Όσον αφορά το ροτέισον δεν είναι όπως θα θέλαμε λόγω των ιώσεων-τραυματισμών. Κάποιοι έπαιξαν παραπάνω. Τα πράγματα πήγαιναν έτσι.

Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από το γκρουπ και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Όλοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να κάνουμε αυτό που πρέπει σαν ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι η πνευματική φρεσκάδα, που καθορίζει τις εντάσεις-αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών. Όταν ένας παίκτης αγωνίζεται συνεχόμενα, η αντίδραση του δεν είναι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Αυτό ξεχωρίζει τις ομάδες που κερδίζουν»

Για τον... non stop Μεϊτέ: «Ο Μεϊτέ δεν έχει πάντα πνευματική φρεσκάδα. Κάποιες φορές ρισκάραμε, τον πιέσαμε να αγωνιστεί. Έχει χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι υπόλοιποι μέσοι μας. Έχει μία πάσα που βοηθάει το τρανζίσον. Τον βοηθάει το σώμα του για να ανταπεξέλθει στην κόπωση. Έχει στοιχεία που χρειαζόμαστε. Ο Μπάμπα όταν έχει ένα ματς να ξεκουραστεί είναι πολύ καλύτερος γιατί αποφεύγει τα λάθη.

Ο Οζντόεφ βρίσκεται σε μία καλή περίοδο. Ξέρει ότι θα παίζει ένα ματς τη βδομάδα. Ο Κεντζιόρα λόγω του φόρτου έπαιρνε κάποιες λάθος αποφάσεις, όμως αυτό αλλάζει, είναι σημαντικό. Κάποιες φορές θυσιάζουμε κάποια πράγματα για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ο Τάισον όπως λέω ξεκινάει τώρα την καριέρα του στα 19 του χρόνια. Έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια εξαιρετικά. Πρώτη φορά στην καριέρα του».

