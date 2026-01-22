«Καλύτερα μαζί σου και τρελός»: Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου σε κάνει να ονειρεύεσαι!

Ο Σταύρος Σουντουλίδης απόλαυσε τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου στη μεγάλη βραδιά της Τούμπας και γράφει για μια νίκη με υπογραφή, που ξεπερνά το αποτέλεσμα και λειτουργεί ως ευρωπαϊκή δήλωση δύναμης, αυτοπεποίθησης και προοπτικής.

Αυτή, ναι, ήταν μια νίκη–δήλωση του ΠΑΟΚ. Μια βραδιά που τρέλανε την Ευρώπη, με μια τεράστια νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις και έφερε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του δημιουργού της: του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Απέναντι στον Μανουέλ Πελεγκρίνι, ο Ρουμάνος τεχνικός του Δικεφάλου δεν κέρδισε απλώς ένα παιχνίδι. Παρέδωσε μαθήματα coaching. Δικαίωσε –και επιβεβαίωσε– τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όσα είχε πει στους συμπατριώτες του για την αξία του ΠΑΟΚ. Για το τι πραγματικά είναι αυτή η ομάδα όταν σταματά να φοβάται τον εαυτό της.

Ο Λουτσέσκου έστησε έναν ΠΑΟΚ που όταν αποφάσισε και άφησε στην άκρη τον υπερβολικό σεβασμό κυριάρχησε στο χορτάρι της κατάμεστης Τούμπας Που περίμενε, διάβασε και από το 30’ και μετά ανέβασε στροφές.

Έναν ΠΑΟΚ που δεν κυνήγησε το αποτέλεσμα στα τυφλά, αλλά το έχτισε. Και έφτασε σε μια τεράστια νίκη, με καθαρό μυαλό και καθαρό πλάνο.

Ναι, η νίκη επί της Λιλ στο Πιέρ Μορουά τον περασμένο Οκτώβριο ήταν ιστορική. Ήταν αυτή που άλλαξε την πορεία του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Όμως η αποψινή νίκη, απέναντι σε μια ισπανική ομάδα με χρηματιστηριακή αξία 270 εκατομμυρίων ευρώ, που ήρθε αήττητη στην Τούμπα και έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι, είναι κάτι διαφορετικό.

Είναι νίκη–μήνυμα. Ότι ο μεγάλος ΠΑΟΚ είναι ικανός για μεγάλα πράγματα.

«Πάμε στη Λυών για τη νίκη», είπε ο Στρατηγός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, δίνοντας το σύνθημα για το ματς–μπολ της οκτάδας της League Phase. Απέναντι σε μια ομάδα που ήδη βρίσκεται στους «16» του Europa League. Όχι ως ευχή. Ως στόχο.

Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είχε σε μεγάλο βράδυ τον αρχηγό του. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στην 64η ευρωπαϊκή του συμμετοχή και με το 18ο γκολ του στα Κύπελλα Ευρώπης, ήταν το άλφα και το ωμέγα των «ασπρόμαυρων». Αυτός που πήρε την ομάδα από το χέρι και την οδήγησε σε ασφαλή μονοπάτια, μέχρι να εμφανιστεί στο τερέν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ μπήκε πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Και με το που πάτησε χορτάρι, άλλαξε τα πάντα. Τριάντα σκάρτα λεπτά έφταναν στον Γιάννης Κωνσταντέλιας για να δώσει δύο μεγάλες στιγμές, να έχει συμμετοχή στο πρώτο γκολ και να κερδίσει το πέναλτι για το 2-0. Για να θυμίσει ότι το ταλέντο, όταν μπαίνει στο σωστό πλαίσιο, γίνεται διαφορά.

Όπως και με τη Λιλ, έτσι κι απόψε, ο Σουαλιό Μεϊτέ επιβεβαίωσε γιατί είναι βασικός και αναντικατάστατος στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Ματσάρα από τον Γάλλο χαφ. Κατάπιε μέτρα και αντιπάλους στη μεσαία γραμμή, έδωσε ασφάλεια, σύνδεσε άψογα τις γραμμές. Ο αθόρυβος πυλώνας μιας μεγάλης ευρωπαϊκής βραδιάς.

Αυτό ήταν μακράν του δεύτερου, το καλύτερο φετινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εκεί όπου παραμένει «άπαρτο κάστρο» για τις ισπανικές ομάδες, με τον Δικέφαλο να μένει αήττητος μετά από επτά ματς.

Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ ήταν ένας τεράστιος θρίαμβος.

Και όπως έγραφε το πανό στα κάγκελα της Τούμπας, συμπυκνώνοντας έναν αιώνα ιστορίας:

«Καλύτερα μαζί σου και τρελός.

Έναν αιώνα στο πλάι σου πιστός».