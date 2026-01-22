Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0.

Ο ΠΑΟΚ έκανε μία σπουδαία ευρωπαϊκή εμφάνιση κόντρα στη Μπέτις, επικράτησε 2-0, ανέβηκε στην 11η θέση της League Phase και πλέον βλέπει και οκτάδα.

Από τα πρώτα λεπτά η τοποθέτηση του ΠΑΟΚ στο τερέν στα πρώτα λεπτά μας «έδειξε» πράγματα για το ματς και το γεγονός ότι οι «ασπρόμαυροι» αποφάσισαν ότι δεν έπρεπε να πάρουν πολλά ρίσκα, επιλέγοντας να παίξουν πιο άμεσο ποδόσφαιρο απέναντι στην Μπέτις και σε πολλές περιπτώσεις να αφήσουν την μπάλα στην ισπανική ομάδα.

Ο Λουτσέσκου από τον πάγκο ζητούσε περισσότερη συγκέντρωση και καλύτερες επιλογές στην τελική πάσα. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πήραν καλό βαθμό σ’ ό,τι αφορά την αμυντική προσήλωσή τους, με την κατοχή να είναι στο 56%-44% υπέρ των Ισπανών, που δεν είχαν καθαρή ευκαιρία μέχρι και το 30ο λεπτό, όταν ο αρχηγός της Μπέτις, Αϊτόρ Ρουϊμπάλ, απείλησε με σουτ στην κίνηση, ωστόσο ο Τσιφτσής είχε απάντηση.

Η Μπέτις μπήκε πολύ καλά στο β' μέρος κι αυτό έφερε πολύ νωρίτερα από το… προβλεπόμενο τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο ματς, την ίδια στιγμή που ο Πελεγκρίνι έριξε στο γήπεδο τον Εζαλζουλί.

Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την έντασή του, ακολούθησε και η Τούμπα που μπήκε στην εξίσωση του ματς και ο Ζίβκοβιτς στο 67ο λεπτό μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα! Σε μια φάση με πολύ υπομονή και φαρδιά-πλατιά υπογραφή του τρόπου παιχνιδιού των «ασπρόμαυρων»: Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Κένι, Μεϊτέ, Γιακουμάκης γύρισμα του τελευταίου, κεφαλιά σε άδεια εστία ο Ζίβκοβιτς και 1-0!

Ο Οζντόεφ βρήκε δίχτυα κι αυτός με το κεφάλι στο 73ο λεπτό, ωστόσο το γκολ του Ρώσου χαφ δεν μέτρησε, διότι ήταν οφσάιντ. Τέσσερα λεπτά αργότερα η αδράνεια του Μεϊτέ στέρησε από τον ΠΑΟΚ μια πολύ καλή στιγμή, με τους «ασπρόμαυρους» να δημιουργούν πολύ πιο εύκολα, μετά την είσοδο του Κωνσταντέλια, καλές προϋποθέσεις μπροστά στην εστία της Μπέτις. Όπως αυτή με τον Τάισον στο 82ο λεπτό, που βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Πάου Λόπεθ, αλλά ο πορτιέρε της Μπέιτς του είπε «όχι».

Στο 83’ ο «Ντέλιας» κέρδισε το πέναλτι από τον Μοράντε και ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 2-0 με τον Γιακουμάκη.

Τα highlights του αγώνα