Λουτσέσκου: «Τέλειο παιχνίδι, για νίκη στη Λιόν»
Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τη Μπέτις, ουσιαστικά αγκάλιασε την πρόκριση για τα playoffs και βλέπει ακόμα και οκτάδα, αφού είναι 11ος.
Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε ότι η ομάδα του έκανε τέλειο ματς και έδωσε σύνθημα νίκης και στο τελευταίο ματς με τη Λυών στη Γαλλία.
Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου: «Κάναμε το τέλειο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δείξαμε λίγο περισσότερο σεβασμό στην Μπέτις, αν και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο ελέγξαμε το παιχνίδι και κυριαρχήσαμε. Κρατήσαμε την μπάλα και δημιουργήσαμε ευκαιρίες, φτάνοντας στη νίκη.
Είναι τρεις βαθμοί, συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι με την σωστή προσέγγιση. Πάμε στην Λιόν για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».
