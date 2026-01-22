ΠΑΟΚ - Μπέτις: Ο Γιακουμάκης το 2-0 με εκτέλεση πέναλτι
Στο 86' ο Γιακουμάκης σφράγισε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Στο 86' ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 2-0 επί της Μπέτις κλειδώνοντας τη μεγάλη νίκη του επί της ισπανικής ομάδας στην Τούμπα.
Ο Κωνσταντέλιας ανατράπηκε καθαρά από τον Μοράντε και ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι, ενώ πριν την εκτέλεση υπήρξε ένταση με τον Πάου Λόπερ που π[ήγε να σκάψει την άσπρη βούλα.
Ο Γιακουμάκης ανέλαβες την εκτέλεση, και ψύχραιμα έγραψε το 2-0 με την Τούμπα να πανηγυρίζει τη νίκη στο φινάλε.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.