Στο 86' ο Γιακουμάκης σφράγισε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Στο 86' ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 2-0 επί της Μπέτις κλειδώνοντας τη μεγάλη νίκη του επί της ισπανικής ομάδας στην Τούμπα.

Ο Κωνσταντέλιας ανατράπηκε καθαρά από τον Μοράντε και ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι, ενώ πριν την εκτέλεση υπήρξε ένταση με τον Πάου Λόπερ που π[ήγε να σκάψει την άσπρη βούλα.

Ο Γιακουμάκης ανέλαβες την εκτέλεση, και ψύχραιμα έγραψε το 2-0 με την Τούμπα να πανηγυρίζει τη νίκη στο φινάλε.