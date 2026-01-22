ΠΑΟΚ - Μπέτις: Ο Γιακουμάκης το 2-0 με εκτέλεση πέναλτι

Βασίλης Μπαλατσός
Ο Γιακουμάκης
Στο 86' ο Γιακουμάκης σφράγισε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Στο 86' ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 2-0 επί της Μπέτις κλειδώνοντας τη μεγάλη νίκη του επί της ισπανικής ομάδας στην Τούμπα.

Ο Κωνσταντέλιας ανατράπηκε καθαρά από τον Μοράντε και ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι, ενώ πριν την εκτέλεση υπήρξε ένταση με τον Πάου Λόπερ που π[ήγε να σκάψει την άσπρη βούλα.

Ο Γιακουμάκης ανέλαβες την εκτέλεση, και ψύχραιμα έγραψε το 2-0 με την Τούμπα να πανηγυρίζει τη νίκη στο φινάλε.

