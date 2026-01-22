Ο ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Λιόν στη Γαλλία.

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου «αγκάλιασε» την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League με τη νίκη επί της Ρέλα Μπέτις στην Τούμπα και περιμένει τα αποτελέσματα του δεύτερου μισού της 7ης αγωνιστικής, ώστε να φανεί εάν στη League Phase μπορεί να «χτυπήσει» οκτάδα.

Στις 29 Ιανουαρίου οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τη Λιόν, εκτός έδρας, για την 8η αγωνιστική της League Phase της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA. Η σέντρα στη Γαλλία θα γίνει στις 22:00.

Θυμίζουμε πως όλα τα παιχνίδια του Europa League μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League