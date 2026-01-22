ΠΑΟΚ - Μπέτις: Οι Θεσσαλονικείς «έκρυψαν» την μπάλα, 1-0 ο Ζίβκοβιτς
Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση με την Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πέντε παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου... έκρυψαν την μπάλα και ο τελικός αποδέκτης Αντρίγια Ζίβκοβιτς άνοιξε το σκορ.
H φάση ξεκίνησε από τον Σέρβο εξτρέμ, ο οποίος πέρασε την μπάλα στον Κωνσταντέλια, εκείνος πάσαρε στον Κένι, ο Άγγλος «έσπασε» στον Μεϊτέ, ο οποίος έκανε «σκαφτή» μπαλιά προς τον Γιακουμάκη, ο διεθνής φορ έκανε το γύρισμα με το κεφάλι και εξ επαφής ο Ζίβκοβιτς έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Δεύτερη ασίστ του Έλληνα επιθετικού και γκολ του Νο.5 για τον 29χρονο διεθνή wimger, εκ των οποίων τα τρία στη League Phase του Europa League.
O Ζίβκοβιτς θα μπορούσε να είχε και ασίστ, όταν στο 73ο λεπτό έκανε τη σέντρα προς τον Οζντόεφ, ο οποίος βρήκε δίχτυα με κεφαλιά, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ.
