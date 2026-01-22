ΠΑΟΚ - Μπέτις: Ο Γιακουμάκης είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος
Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ και την Μπέτις να μην έχουν τις πολύ μεγάλες στιγμές για να ανοίξουν το σκορ.
Η μεγαλύτερη στιγμή του ΠΑΟΚ ήρθε στο 38', αλλά ο Γιακουμάκης δεν κατάφερε να βρει την μπάλα με τακουνάκι για να της δώσει τροχιά προς τα δίχτυα.
Ο Τάισον έβγαλε τον Μπάμπα από αριστερά, αυτός έκανε το γύρισμα, αλλά ο Γιακουμάκης στην προσπάθειά του να τσιμπήσει την μπάλα δεν μπόρεσε να τη στείλει προς την εστία.
