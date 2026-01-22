Με τον Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα (19:45- Cosmote Sport 3HD, live Gazzetta), σε ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια του φετινού ευρωπαϊκού του δρόμου.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ανησυχία που δημιουργήθηκε από την αναγκαστική αλλαγή του Σουαλιό Μεϊτέ στο προηγούμενο παιχνίδι αποδείχθηκε πρόσκαιρη. Ο Γάλλος χαφ προπονήθηκε κανονικά και δηλώνει «παρών» για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη.
Ο μοναδικός πραγματικός πονοκέφαλος για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ακούει στο όνομα Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ξεπέρασε την ίωση που τον κράτησε εκτός με τον ΟΦΗ και επέστρεψε στις προπονήσεις, ωστόσο –όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο προπονητής του– δύσκολα θα βρισκόταν στο αρχικό σχήμα και θα έρθει στο ματς από τον πάγκο και ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης.
Κατά τα άλλα, η ενδεκάδα έμοιαζε «κλειδωμένη», με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ στον άξονα, τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα, τον Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια και τον Γιακουμάκη στην κορυφή.
#Starting11 Our starting 11 against Real Betis at Toumba Stadium. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKBET #UEL #OurWay pic.twitter.com/Q0d7uvxNP9— PAOK FC (@PAOK_FC) January 22, 2026
