Με τον Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην αποψινή αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα (19:45- Cosmote Sport 3HD, live Gazzetta), σε ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια του φετινού ευρωπαϊκού του δρόμου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ανησυχία που δημιουργήθηκε από την αναγκαστική αλλαγή του Σουαλιό Μεϊτέ στο προηγούμενο παιχνίδι αποδείχθηκε πρόσκαιρη. Ο Γάλλος χαφ προπονήθηκε κανονικά και δηλώνει «παρών» για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη.

Ο μοναδικός πραγματικός πονοκέφαλος για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ακούει στο όνομα Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ξεπέρασε την ίωση που τον κράτησε εκτός με τον ΟΦΗ και επέστρεψε στις προπονήσεις, ωστόσο –όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο προπονητής του– δύσκολα θα βρισκόταν στο αρχικό σχήμα και θα έρθει στο ματς από τον πάγκο και ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Κατά τα άλλα, η ενδεκάδα έμοιαζε «κλειδωμένη», με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ στον άξονα, τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα, τον Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια και τον Γιακουμάκη στην κορυφή.