Με τον Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Με τον Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Σταύρος Σουντουλίδης
Ο Δημήτης Πέλκας
Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην αποψινή αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα (19:45- Cosmote Sport 3HD, live Gazzetta), σε ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια του φετινού ευρωπαϊκού του δρόμου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ανησυχία που δημιουργήθηκε από την αναγκαστική αλλαγή του Σουαλιό Μεϊτέ στο προηγούμενο παιχνίδι αποδείχθηκε πρόσκαιρη. Ο Γάλλος χαφ προπονήθηκε κανονικά και δηλώνει «παρών» για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη.

Ο μοναδικός πραγματικός πονοκέφαλος για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ακούει στο όνομα Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ξεπέρασε την ίωση που τον κράτησε εκτός με τον ΟΦΗ και επέστρεψε στις προπονήσεις, ωστόσο –όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο προπονητής του– δύσκολα θα βρισκόταν στο αρχικό σχήμα και θα έρθει στο ματς από τον πάγκο και ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Κατά τα άλλα, η ενδεκάδα έμοιαζε «κλειδωμένη», με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ στον άξονα, τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα, τον Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια και τον Γιακουμάκη στην κορυφή.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα