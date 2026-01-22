Ο λόγος που ο αγώνας της Λυόν με την Γιουνγκ Μπόις δεν θα μεταδοθεί στην Γαλλία!

Η αναμέτρηση της Λυον απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη δεν θα μεταδοθεί από τα Γαλλικά μέσα εξαιτίας του χορηγού στη φανέλα της ελβετικής ομάδας.

Η Λυόν ταξιδεύει σήμερα στην Ελβετία για να αντιμετωπίσει τη Γιουνγκ Μπόις, στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους οπαδούς της γαλλικής ομάδας όμως, να μην έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα του αγαπημένου τους συλλόγου.

Η εξήγηση πίσω από αυτή την ασυνήθιστη κίνηση έγκειται στον χορηγό της γηπεδούχου ομάδας. Αναλυτικότερα, η Γιουνγκ Μπόις έχει χορηγό στη φανέλα της την εταιρεία «Plus 500» (χρηματοοικονομική εταιρεία με βάση το Λονδίνο), η διαφήμιση της οποίας έχει απαγορευτεί στη Γαλλία από το 2016 λόγω της νομοθεσίας περί καταναλωτών.

Η εξέχουσα θέση της χρηματοπιστωτικής εταιρείας σε αθλητικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίας της σε φανέλες ομάδων, εμποδίζει τη μετάδοση αγώνων σε συλλόγους που έχουν αυτή τη χορηγία, όπως για παράδειγμα οι Γιουνγκ Μπόις στο Europa ή η Λέγκια Βαρσοβίας στο Conference League.

Το συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι, που είναι υπεύθυνο για τις μεταδόσεις των γαλλικών ομάδων στην Ευρώπη, δεν σκοπεύει να παραβιάσει τον νόμο, καθώς κινδυνεύει με πρόστιμο έως και 100.000 ευρώ για μη συμμόρφωση. Αντ΄αυτού, επέλεξε να ενισχύσει τη μετάδοσή του, προσφέροντας ζωντανό σχολιασμό σε στούντιο χωρίς εικόνα από το παιχνίδι, αλλά με στατιστικά στοιχεία και infographics.

Αυτή πάντως δεν θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τον περασμένο Δεκέμβριο όταν η Λιλ αντιμετώπισε την Γιουνγκ Μπόις, η συνδρομητική πλατφόρμα επέλεξε να αντικαταστήσει την ζωντανή μετάδοση, με μια περίληψη του αγώνα (με το λογότυπο στη φανέλα της ομάδας θολό) στο πρόγραμμα «Soir d'Europe» (Ευρωπαϊκή βραδιά) του καναλιού Canal+.