ΠΑΟΚ - Μπέτις: Αισιόδοξος ο πρόεδρος των Ισπανών για τη νίκη

Σταύρος Σουντουλίδης
ΠΑΟΚ - Μπέτις
Ο πρόεδρος της Μπέτις Άνχελ Χάρο Γκαρθία μίλησε για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Στη Μπέτις παρά τις απουσίες είναι αισιόδοξοι για τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο πρόεδρός της Άνχελ Χάρο Γκαρθία πριν την αναχώρησε της αποστολής για τη Θεσσαλονίκη σχολίασε:

«Δεν είμαστε απλώς αισιόδοξοι, είμαστε πολύ αισιόδοξοι, κυρίως λόγω της εικόνας που έχουμε δείξει στη διοργάνωση μέχρι τώρα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν παίκτες εκτός, όμως το σύνολο είναι απόλυτα συγκεντρωμένο και πιστεύω πως μπορούμε να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Εκτιμώ ότι για την είσοδο στην πρώτη οκτάδα θα χρειαστούν περίπου 17 ή 18 βαθμοί. Μια νίκη στην Ελλάδα ουσιαστικά μας βάζει πολύ κοντά σε αυτόν τον στόχο, ίσως να χρειαζόμαστε μόνο έναν ακόμη βαθμό. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας».


     

