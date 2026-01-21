Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε σε ραδιόφωνο της Ισπανίας για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μπέτις.

Με αφορμή την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μπέτις, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοξενήθηκε σε ραδιοφωνικό σταθμό της πατρίδας του.

Ο Βάσκος τεχνικός παρουσίασε στους Ισπανούς το αγωνιστικό προφίλ του ΠΑΟΚ, μιλώντας με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι άνθρωποι του Canal Sur Radio απευθύνθηκαν στον Μεντιλίμπαρ, προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τον «Δικέφαλο» ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μπέτις.

Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην ποιότητα και την αγωνιστική κατάσταση του συνόλου του Λουτσέσκου, καλώντας τους συμπατριώτες του να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η Μπέτις μπορεί να είναι το φαβορί, όμως ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

«Η Μπέτις είναι καλύτερη, αλλά αυτό που θαυμάζω στον ΠΑΟΚ είναι η ομαδική τους δουλειά, όπου όλοι παίζουν για όλους, και έχουν επίσης αυτούς τους μεμονωμένους παίκτες που, ίσως μπορεί να μην είναι τόσο καλοί, όσο της Μπέτις, αλλά τους δίνουν αυτό το επιπλέον πλεονέκτημα της μαχητικότητας.



Κοιτάξτε, η Μπέτις είναι σίγουρα το φαβορί, επειδή είναι μία ομάδα από το ισπανικό πρωτάθλημα, όπως και οποιαδήποτε ομάδα από την Ισπανία μπορεί να είναι το φαβορί εναντίον οποιασδήποτε ομάδας από το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει, επίσης, πολύ καλά αυτή τη στιγμή.

Παίξαμε τον αγώνα Κυπέλλου την περασμένη εβδομάδα στο γήπεδό μας, όπου η ατμόσφαιρα είναι επίσης υπέροχη, αλλά δεν ξέρω αν η Μπέτις θα μπορέσει να... απολαύσει την ατμόσφαιρα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Ναι, υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι φανατικοί με την ομάδα τους, πολύ κατά της Αθήνας. Βρίσκονται 500 χιλιόμετρα από την Αθήνα, οπότε πιστεύουν ότι ευνοούνται οι ομάδες της πρωτεύουσας.

Μας φαίνονται λίγο απόμακροι, και υπό αυτή την έννοια, όταν πηγαίνουμε εκεί, είναι πολύ εχθρικοί απέναντί ​​μας, το στάδιο είναι γεμάτο πάντα όταν παίζουμε με τον ΠΑΟΚ».