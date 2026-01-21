ΠΑΟΚ: Στους τελικούς δεν μετράει ποιοι (δεν) παίζουν…
Ετοιμαζόμαστε για ΠΑΟΚ-Μπέτις! Αυτό είναι το θέμα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την πέμπτη-έκτη ομάδα της Ισπανίας. Όλα τα άλλα έπονται και μικρή σημασία έχουν…
Τι σημαίνει… «ο ΠΑΟΚ παίζει με την πέμπτη ομάδα της Ισπανίας;» Πολύ απλά ότι αγωνίζεται με ένα σύνολο πολύ υψηλού επιπέδου, την ομάδα του Πελεγκρίνι, την Μπέτις η οποία φέτος δεν χάνει σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, πέρα από παιχνίδια που δίνει με τους κορυφαίους στη χώρα της!
Η συγκεκριμένη συνθήκη είναι απείρως πιο σημαντική από την είδηση ότι οι Ισπανοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς Ίσκο, Μπακαμπού, Μπεγερίν, Άμραμπατ, Ρικέλμε και τον Ελζαζουλί αμφίβολο. Κανείς μα κανείς στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραπλανηθεί από αυτό το γεγονός. Όπως θα έπαιζε ο Δικέφαλος με την Μπέτις σε πλήρη σύνθεση, με όλη εκείνη τη συγκέντρωση που απαιτείται, έτσι πρέπει να αγωνιστεί και τώρα.
Επίσης… Ο ΠΑΟΚ των εννιά πόντων, δείχνει ότι φθάνοντας στους δέκα θα περάσει. Άρα; Τι; Θα κατέβει να παίξει με σκοπό να πάρει την ισοπαλία; Άλλη παγίδα αυτή. Έχει αποδειχθεί άπειρες φορές πώς όταν παίζεις με το μυαλό στην ισοπαλία, τότε είναι βέβαιο ότι θα χάσεις.
Αν αύριο όλος ο ΠΑΟΚ αποφύγει αυτές τις δύο παγίδες, τότε και μόνο τότε μπορεί να σταθεί καλά και να πετύχει τον σκοπό του απέναντι στους Ισπανούς. Η ομάδα του Λουτσέσκου είναι σε εξαιρετική κατάσταση, έχει αυτοπεποίθηση, είναι προσγειωμένη γνωρίζοντας ότι δεν έχει πετύχει τίποτα μέχρι τώρα στη σεζόν και κάπως έτσι ετοιμάζεται για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη.
Με Κωνσταντέλια ή χωρίς; Είναι ζήτημα γιατί σε αυτά τα μεγάλα ματς πολύ υψηλού επιπέδου και ο ίδιος παίζει σαν ευρωπαίος σταρ. Όσα έκανε με Θέλτα και Λιλ στα γήπεδα αυτών των ομάδων ήταν… μυθικά. Όσο πιο μεγάλο το ματς και ο αντίπαλος, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και η δική του παρουσία! Θα περιμένουμε τη σημερινή μέρα και θα δούμε, αν και δε νομίζω ότι είναι εύκολο να ξεκινήσει έχοντας χάσει τόσες προπονήσεις.
Όλα μα όλα δείχνουν πώς ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει αυτό τον αγώνα. Αυτόν τον τελικό…
Μεταγραφικά και διαχείριση
Στα μεταγραφικά της ομάδας είναι αλήθεια ότι το πλάνο διαφοροποιείται και κυριαρχεί μία δυναμική κατάσταση που δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η επόμενη μέρα.
Δεν αναφέρομαι στον φορ όπου όλα όσα έγιναν ήταν ξεκάθαρα και αφού χάλασε του βασικού στόχου, ο προπονητής επέλεξε την άμεση λύση ενός γνώριμου και πειθαρχημένου παίκτη. Στον στόπερ ο ΠΑΟΚ πήρε -για εμένα- μία σωστή απόφαση πριν 1-2 μήνες. Εκτίμησαν ότι χρειάζονται παίκτη δυνατό, με εκτόπισμα, καλό στο ψηλό παιχνίδι να αποκτηθεί με ορίζοντας διετίας-τριετίας, αφού το καλοκαίρι θα φύγουν κάποιοι παίκτες. Κάπως έτσι τα βρήκαν με τον Ντρκούσιτς και προχωρούσαν τη διαπραγμάτευση με τη Ζενίτ. Φθάσαμε τέλη Ιανουαρίου όμως και ο Λουτσέσκου λέει… «τώρα δε θέλω στόπερ, καλά είμαι με τους τέσσερις δεν θέλω άλλον που θα έρθει και μπορεί να κλονίσει τις ισορροπίες μας». Κάπως έτσι το θέμα σταματάει να απασχολεί. Σήμερα, γιατί αύριο δεν ξέρουμε τι ξημερώνει…
Πίστευα και πιστεύω ότι οι μεταγραφές χειμώνα -μετά τον Ζαφείρη και τον φορ- για τον ΠΑΟΚ ΔΕΝ θα καθορίσουν την προσπάθειά του για το πρωτάθλημα. Ήταν όμως σωστό το σκεπτικό… «ό τι μπορούμε να κάνουμε από τώρα για το καλοκαίρι, καλό θα ήταν να γίνει». Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ κλείσει από τώρα στόπερ και πλάγιο μπακ, τότε ναι, υπάρχει σχέδιο με βάση με μία λογική. Όσον αφορά το φετινό, υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Λουτσέσκου και μακάρι να δικαιωθεί, να βγάλει όλους τους στόχους με τους παίκτες που έχει και τη διαχείριση σε όλα τα ζητήματα που εκείνος αποφασίζει.
