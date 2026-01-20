Δύο ημέρες πριν τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη με τη Ρεάλ Μπέτις, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να παραμένει εκτός λόγω ίωσης.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις, με την προετοιμασία να συνεχίζεται στη Νέα Μεσημβρία και το βάρος να πέφτει στη διαχείριση των τελευταίων λεπτομερειών. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό έχει να κάνει με την συμμετοχή του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα, ο «Ντέλιας» έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν πιέζεται, με το ιατρικό επιτελείο να αξιολογεί καθημερινά την κατάστασή του.

Στο ιατρικό δελτίο παραμένει και το όνομα του Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος συνεχίζει θεραπεία. Αντίθετα, εκτός απουσιολογίου βρίσκονται πλέον οι Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Γίρι Παβλένκα, με τον ΠΑΟΚ να αποφεύγει νέα προβλήματα τραυματισμών σε κομβικό χρονικό σημείο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ, το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και οικογενειακό διπλό.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης

Την Τετάρτη (21/1) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:00 στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα ανοιχτό για 15 λεπτά στους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει στο πλευρό του τον Αντώνη Τσιφτσή.

Η Ρεάλ Μπέτις θα προπονηθεί στις 19:00 στην Τούμπα και θα μιλήσει στους δημοσιογράφους στις 18:15.