Νέα απουσία για Μπέτις ενόψει ΠΑΟΚ: Εκτός και ο Ρικέλμε με κάκωση

Νέο πλήγμα για την Μπέτις που ετοιμάζεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη με μία ακόμη απουσία, αυτή του Ροντρίγκο Ρικέλμε.

Η Ρεάλ Μπέτις συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της για τον ευρωπαϊκό της αγώνα τη Πέμπτη (22/01) στη Θεσσαλονίκη, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, με ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής να χαλάει εκ νέου τα πλάνα του Μάνουελ Πελεγκρίνι.

Πιο συγκεκριμένα, από την σημερινή πρωινή προπόνηση απουσίασε ο Ροντρίγκο Ρικέλμε, ο οποίος έλεω των πολλών απουσιών στην τάξη των «βερδιμπλάνκος» αναμενόταν να πάρει φανέλα βασικού και όπως όλα δείχνουν φαίνεται ότι θα χάσει τους επερχόμενους αγώνες της ομάδας του λόγω τραυματισμού στον αριστερό προσαγωγό.

Ομοίως, ο έτερος αριστερός εξτρέμ του συλλόγου, ο Εζαλζουλί, που έφτασε στη Σεβίλλη χθες το βράδυ μετά τη συμμετοχή του με το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, γυμνάστηκε σε εσωτερικό χώρο και δεν ξεκίνησε την προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα. Στην περίπτωσή του, η εργασία αποθεραπείας είναι κατανοητή, καθώς επέστρεψε μεν σε καλή κατάσταση, έχοντας όμως συμμετάσχει και στους επτά αγώνες του Μαρόκου στο τουρνουά, τους έξι μάλιστα ως βασικός.

Ο Χιλιανός τεχνικός θα αποφασίσει αύριο το πρωί, πριν την ανακοίνωση της αποστολής, το αν οι Εζαλζουλί και Άντονι, ο οποίος παραμένει αμφίβολος, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ή αν θα τους ξεκουράσει για τον αγώνα πρωταθλήματος του Σαββατοκύριακου με την Αλαβές.

Από την άλλη ο Ντεόσα, που ταλαιπωρούνταν την περασμένη εβδομάδα από αμυγδαλίτιδα, ολοκλήρωσε άλλη μια προπόνηση και είναι πλέον πλήρως αναρρωμένος και διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Τούμπας.

Θυμίζουμε πως πέρα από τον Ρικέλμε και τους αμφίβολους Άντονι, Εζαλζουλί, στην Ισπανία θα παραμείνουν και οι τραυματίες Ίσκο, Μπεγερίν, Κούτσο και Φίρπο, ο τιμωρημένος πρώην ερυθρόλευκος Μπακαμπού, αλλά και ο Άμραμπατ που παρότι τραυματίας ταξίδεψε κανονικά με το Μαρόκο στο Κόπα Άφρικα και η κατάσταση του θα επανεξεταστεί αργότερα μέσα στην ημέρα.