Δεν θα πέφτει... καρφίτσα: Sold Out η Τούμπα για τη μάχη με την Μπέτις

Δυναμικό θα είναι παρών στην Τούμπα για τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπέτις στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπέτις στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική του League Phase του Europa League με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Τούμπα αναμένεται να είναι... καμίνι προκειμένου να δώσει την απαραίτητη ώθηση στο σύνολο του Λουτσέσκου για να φτάσει στη νίκη, με τον Δικέφαλο να ανακοινώνει sold out.

Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο καθώς πουλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα μαγικά... χαρτάκια από τους φίλους της ομάδας. Να θυμίσουμε ότι μετά την Μπέτις, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λυών.