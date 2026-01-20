Δεν θα πέφτει... καρφίτσα: Sold Out η Τούμπα για τη μάχη με την Μπέτις
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπέτις στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική του League Phase του Europa League με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση.
Η Τούμπα αναμένεται να είναι... καμίνι προκειμένου να δώσει την απαραίτητη ώθηση στο σύνολο του Λουτσέσκου για να φτάσει στη νίκη, με τον Δικέφαλο να ανακοινώνει sold out.
Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο καθώς πουλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα μαγικά... χαρτάκια από τους φίλους της ομάδας. Να θυμίσουμε ότι μετά την Μπέτις, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λυών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.