Παναθηναϊκός: Με Κάτρη, αλλά χωρίς τρεις κόντρα στην Φερεντσβάρος
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του για το ματς με την Φερεντσβάρος την Πέμπτη (22/01-22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν την Τετάρτη (21/01) για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.
Ο Ισπανός τεχνικός συμπεριέλαβε τον Κάτρη στην αποστολή, που, όπως ενημερωθήκατε από το Gazzetta μπορούσε να συμβεί μέσω της λίστας Β', ενώ άφησε εκτός, πέραν των τραυματιών Τζούρισιτς και Ντέσερς, τον Μλαντένοβιτς, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Φερεντσβάρος
Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος
Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση , συνεχίστηκε με τακτική, ακολούθησε παιχνίδι σε μικρό χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Θεραπεία ακολούθησαν οι Τζούριτσιτς και Ντέσερς.
